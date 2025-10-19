Das sind keine Haustiere! Junger Farmer kümmert sich um wilde Fellnasen

Namibia (Afrika) - Inmitten der goldfarbenen Landschaft Namibias (Afrika) lebt ein ganz besonderer Tierfreund . Ruben Lambrechts (26) hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, verwaiste Wildtiere zu pflegen und ihnen eine zweite Chance zu geben. Auf seinem Instagram-Account " rubenamibia " lässt der junge Tourguide rund 1,5 Millionen Menschen an seinen Alltag teilhaben.

Auf dem Schoss von Ruben Lambrechts (26) genießt Jerry die wohltuende Bauchmassage. © Fotomontage/Instagram/rubenamibia

Der gebürtigen Afrikaner wuchs außerhalb von Windhoek - der Hauptstadt Namibias - auf der Farm seiner Eltern auf. Schon früh kümmerte sich der junge Farmer um kranke Savannen-Tiere.

In der Auffangstation versorgt der 26-Jährige die Tiere, die ohne menschliche Hilfe nicht überleben würden. Für ihn zählt vor allem die Zuneigung der Fellnasen. Mit Kuscheleinheiten und ordentlichen Leckerli-Portionen päppelt Ruben die hilfsbedürftigen Wesen wieder auf.

Auf Instagram teilt Ruben seine täglichen Einblicke auf der Familienfarm. So streichelt der Influencer beispielsweise in einem Instagram-Video den Bauch eines Erdmännchens und schreibt dazu: "Jerry im Spa".

Trotz ihres zuckersüßen Aussehens macht er jedoch klar, dass sie keine Haustiere seien. "Sie leben nicht in Käfigen – sie gehören in die Wildnis", betont Ruben deutlich auf seinem Instagram-Account. Dem Farmer sei vor allem ihre Freiheit wichtig.