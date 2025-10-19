Das sind keine Haustiere! Junger Farmer kümmert sich um wilde Fellnasen
Namibia (Afrika) - Inmitten der goldfarbenen Landschaft Namibias (Afrika) lebt ein ganz besonderer Tierfreund. Ruben Lambrechts (26) hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, verwaiste Wildtiere zu pflegen und ihnen eine zweite Chance zu geben. Auf seinem Instagram-Account "rubenamibia" lässt der junge Tourguide rund 1,5 Millionen Menschen an seinen Alltag teilhaben.
Der gebürtigen Afrikaner wuchs außerhalb von Windhoek - der Hauptstadt Namibias - auf der Farm seiner Eltern auf. Schon früh kümmerte sich der junge Farmer um kranke Savannen-Tiere.
In der Auffangstation versorgt der 26-Jährige die Tiere, die ohne menschliche Hilfe nicht überleben würden. Für ihn zählt vor allem die Zuneigung der Fellnasen. Mit Kuscheleinheiten und ordentlichen Leckerli-Portionen päppelt Ruben die hilfsbedürftigen Wesen wieder auf.
Auf Instagram teilt Ruben seine täglichen Einblicke auf der Familienfarm. So streichelt der Influencer beispielsweise in einem Instagram-Video den Bauch eines Erdmännchens und schreibt dazu: "Jerry im Spa".
Trotz ihres zuckersüßen Aussehens macht er jedoch klar, dass sie keine Haustiere seien. "Sie leben nicht in Käfigen – sie gehören in die Wildnis", betont Ruben deutlich auf seinem Instagram-Account. Dem Farmer sei vor allem ihre Freiheit wichtig.
Hinter den niedlichen Kulissen verbirgt sich viel Arbeit
Eine seiner treusten Wegbegleiter ist die temperamentvolle Pavian-Dame Cindy (28). Ruben ist mit ihr groß geworden und kennt sie in- und auswendig. "Cindy liebt Bananen und Massagen", verrät er auf der Internetseite "I Dream Namibia".
Auch für die weiße Milchkuh Snowy (3) ist der 26-Jährige bereist ein Familienmitglied geworden. Mit frischem Gras und Streicheleinheiten versüßt er ihr den Tag.
Jeder dieser Vierbeiner hat seine ganz eigene Geschichte. Mit viel Zeit und Zuneigung erzählt der tierische Influencer diese auf seine ganz eigene Art und Weise.
Doch hinter den idyllischen Momenten steckt harte Arbeit. Ruben kümmert sich rund um die Uhr um verletzte und verwaiste Tiere. Er sorgt für ihre medizinische Versorgung und bereitet sie darauf vor, eines Tages wieder selbständig in der Wildnis zu leben.
Titelfoto: Fotomontage/Instagram/rubenamibia