Die Affen sind los! Sechs Tiere aus Gehege in NRW entkommen

Witten (Nordrhein-Westfalen) - Eine Gruppe Rhesusaffen ist in Witten im Ruhrgebiet ausgebüxt.

Die cleveren Tiere haben sich den Weg offenbar selbst freigekratzt. Wo sie nun sind, ist unklar. (Symbolfoto) © Uwe Anspach/dpa

Die sehr intelligenten, aber scheuen Tiere hatten nach Angaben der Polizei am Mittwoch vermutlich Mörtel aus einer Backsteinmauer gekratzt und konnten so ausbrechen, wie ein Polizeisprecher sagte.

Bislang konnten die Tiere nicht eingefangen werden. Der WDR hatte zuvor berichtet. Nach Angaben des Senders handelt es sich um sechs der sogenannten Tempelaffen.

Sie seien aus Tierschutzgründen in einer Auffangstation untergebracht gewesen. Die Verantwortlichen hätten der Polizei glaubhaft versichert, dass von den Tieren keine Gefahr ausgehe.

Daher suchen die Einsatzkräfte auch nicht aktiv nach den Affen.