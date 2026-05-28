Schwerer Schicksalsschlag: Lebensfroher Sunny musste Bein amputiert werden

Sömmerda - Die beliebte MDR-Sendung " Tierisch tierisch " war am Mittwoch zu Besuch im Tierschutzverein Sömmerda. Auch diesmal wurden wieder zahlreiche Tiere vorgestellt, die ein neues Zuhause suchen.

Rüde Kenny wünscht sich nach alle den Jahren im Tierheim ein neues Zuhause. © Screenshot/mdr/tierisch tierisch

Zu Beginn der Sendung wird Kenny vorgestellt. Er ist einer der Hunde, die bislang übersehen wurden, denn der fünfjährige Rüde wartet seit fast vier Jahren auf ein neues Zuhause.

Er braucht seine Zeit, bis er sich an für ihn fremde Menschen gewöhnt hat. Nichtsdestotrotz wird der Vierbeiner als sehr umgänglich beschrieben, der gern in Gesellschaft von anderen Hunden ist und es auch mag, seine Ruhe zu haben.

Kenny braucht Menschen, die sich Zeit für ihn nehmen und im Optimalfall bereits einen Hund haben, der sozialisiert ist und an dem er sich orientieren kann, wie in der Sendung erklärt wird.

Wichtig ist noch zu erwähnen, dass der Rüde eine Ohrenentzündung hat. Dies hat zur Folge, dass seine Gehörgänge regelmäßig gereinigt werden müssen.

Der zeitliche Aufwand beziehungsweise die Kosten sind laut Tierschutzverein allerdings überschaubar.

Kennys Wunsch, nach all den Jahren im Tierheim endlich ein neues Zuhause zu finden, soll nun in Erfüllung gehen.