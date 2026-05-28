Schwerer Schicksalsschlag: Lebensfroher Sunny musste Bein amputiert werden
Sömmerda - Die beliebte MDR-Sendung "Tierisch tierisch" war am Mittwoch zu Besuch im Tierschutzverein Sömmerda. Auch diesmal wurden wieder zahlreiche Tiere vorgestellt, die ein neues Zuhause suchen.
Zu Beginn der Sendung wird Kenny vorgestellt. Er ist einer der Hunde, die bislang übersehen wurden, denn der fünfjährige Rüde wartet seit fast vier Jahren auf ein neues Zuhause.
Er braucht seine Zeit, bis er sich an für ihn fremde Menschen gewöhnt hat. Nichtsdestotrotz wird der Vierbeiner als sehr umgänglich beschrieben, der gern in Gesellschaft von anderen Hunden ist und es auch mag, seine Ruhe zu haben.
Kenny braucht Menschen, die sich Zeit für ihn nehmen und im Optimalfall bereits einen Hund haben, der sozialisiert ist und an dem er sich orientieren kann, wie in der Sendung erklärt wird.
Wichtig ist noch zu erwähnen, dass der Rüde eine Ohrenentzündung hat. Dies hat zur Folge, dass seine Gehörgänge regelmäßig gereinigt werden müssen.
Der zeitliche Aufwand beziehungsweise die Kosten sind laut Tierschutzverein allerdings überschaubar.
Kennys Wunsch, nach all den Jahren im Tierheim endlich ein neues Zuhause zu finden, soll nun in Erfüllung gehen.
Sunny verliert in jungen Jahren ihr Bein
Am 3. April dieses Jahres kam Sunny mit einem fortgeschrittenen Sehnenschaden im Sömmerdaer Tierheim an. Die Verletzungen der Katze waren so stark, dass ihr betroffenes Bein amputiert werden musste. Die Schwanzspitze musste ihr ebenfalls abgenommen werden. Aus diesem Grund muss Sunny mit drei Beinen leben.
Von der Leiterin des Tierheims wird Sunny trotz ihres schweren Schicksals als lebensfrohe Katze beschrieben, die ungeachtet ihres sehr jungen Alters schon eine Menge hinter sich hat.
Im Sommer dieses Jahres wird sie vermutlich ein Jahr alt, schätzt der Tierschutzverein.
Da Sunny wegen ihres Handicaps Gefahren nicht ausweichen kann, braucht sie ein sicheres Zuhause - am besten ohne Hunde. Eine Wohnung anstatt eines Hauses mit Garten wäre wahrscheinlich besser geeignet. Trotz ihrer körperlichen Einschränkungen ist Sunny mobil und kann sich ohne Hilfe bewegen
Bei Interesse für Kenny, Sunny und die weiteren in der Sendung vorgestellten Tiere freut sich der Tierschutzverein riesig über Euren Anruf unter Tel. 01716408570. Die neueste Folge von "Tierisch tierisch" könnt Ihr Euch in der MDR-Mediathek anschauen.
Titelfoto: Screenshot/mdr/tierisch tierisch