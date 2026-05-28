28.05.2026 11:00 "Timmy" soll am Strand obduziert werden: Experte warnt vor "kiloschweren Fleischbrocken, die töten können"

Der Transport des toten Buckelwals "Timmy" in einen Hafen auf dem Festland scheiterte. Jetzt soll der Kadaver direkt am Strand obduziert werden.

Von Jana Steger, Julia Wäschenbach Anholt - Der Kadaver des als "Timmy" bekannten Buckelwals bleibt nun doch auf der dänischen Insel Anholt und wird direkt am Strand obduziert.

Der tote Buckelwal liegt aufgebläht vor der dänischen Insel Anholt. Er soll bald direkt am Strand obduziert werden. © Marcus Golejewski/dpa Dort liegt das Tier seit rund zwei Wochen im flachen Wasser. "Der Wal wird im Laufe dieses Wochenendes an Land gezogen", teilte Jane Hansen von der dänischen Umweltbehörde mit. Obduktion, wissenschaftliche Untersuchungen und Entsorgung des Kadavers sollen demnach Ende kommender Woche stattfinden. Zunächst hatten die Dänen versucht, den von Fäulnisgasen aufgeblähten Wal in tieferes Gewässer zu ziehen, um ihn anschließend in einen Hafen zu bringen. Der Versuch war letzte Woche aber gescheitert. "Das Wetter war nicht günstig für einen Transport in den Hafen von Grenaa, und der Wal hat sich bewegt und liegt nun noch näher am Land", so Hansen. "Gleichzeitig stört der Wal weiter sehr am Strand und muss deshalb entfernt werden." Tiere Schwerer Schicksalsschlag: Lebensfroher Sunny musste Bein amputiert werden Der dänische Biologe Peter Teglberg Madsen warnt vor Risiken bei der Obduktion: "Die Gefahr einer Explosion besteht, dabei fliegen dann kiloschwere Fleischbrocken durch die Luft, die können dich töten. Deshalb entgasen wir den Wal am Anfang mit einem scharfen Sektionsmesser an einem langen Stiel. Das ist Übungssache, wie eine Bombe zu entschärfen. Wir haben damit Erfahrung", so der Experte bereits am Mittwoch zu "Spiegel".

Buckelwal "Timmy" soll obduziert werden: Biologe erklärt den möglichen Ablauf