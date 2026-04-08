Die kleine Lenja hat es faustdick hinter den Ohren: Wer schenkt der jungen Hündin ein Zuhause?
Hamburg - Hündin Lenja hat es faustdick hinter den Ohren. Die junge Vierbeinerin ist erst seit Kurzem im Tierheim in Hamburg, doch sucht ein neues Für-immer-Zuhause.
Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt, kam die Fellnase am 30. März 2026 ins Tierheim.
Der einjährige Terrier-Mischling hat schwarz glänzendes Fell, misst eine Schulterhöhe von 35 Zentimetern und bringt 10,7 Kilogramm auf die Waage.
Die kleine Lenja wurde gefunden und ins Tierheim gebracht, doch das freundliche Hundemädchen sucht ein neues liebevolles Zuhause.
Wie für einen jungen Hund typisch hat die kleine Fellnase noch ordentlich Flausen im Kopf.
Deswegen suchen ihre Pfleger Menschen für sie, die genügend Zeit und Geduld haben, das alterstypische Temperament der Hündin zu zügeln und der Vierbeinerin alles Nötige für ein glückliches Hundeleben beizubringen.
Tierheim-Hündin Lenja: Alleinbleiben fällt der jungen Fellnase noch schwer
Lenja geht gerne sowohl auf Menschen als auch auf andere Hunde zu. Der Terrier-Mischling spielt freudig mit Artgenossen und lässt sich von seinen Pflegern den Bauch kraulen. Auch als Familienhund ist die Fellnase geeignet.
Die kleine Hündin liebt Gesellschaft, deswegen fällt ihr das Alleinbleiben noch schwer. Wenn ihr etwas nicht passt, wie derzeit noch das Alleinsein, lässt die Vierbeinerin ihr Umfeld das durch Bellen und Winseln wissen.
Hinter ihrem niedlichen Hundeblick kann sich gelegentlich ein ordentlicher Sturkopf verstecken. Wer jedoch Lust und Zeit für das Training mit einer jungen Hundedame hat, bekommt mit der Hündin eine tolle Begleiterin.
Ihr wollt Lenja ein liebevolles Zuhause schenken? Den kompletten Steckbrief der Fellnase und eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit dem Tierheim könnt Ihr unter hamburger-tierschutzverein.de finden.
Titelfoto: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.