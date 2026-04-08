Die kleine Lenja hat es faustdick hinter den Ohren: Wer schenkt der jungen Hündin ein Zuhause?

Hamburg - Hündin Lenja hat es faustdick hinter den Ohren. Die junge Vierbeinerin ist erst seit Kurzem im Tierheim in Hamburg , doch sucht ein neues Für-immer-Zuhause.

Die einjährige Lenja kam als Fundtier in das Hamburger Tierheim. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt, kam die Fellnase am 30. März 2026 ins Tierheim.

Der einjährige Terrier-Mischling hat schwarz glänzendes Fell, misst eine Schulterhöhe von 35 Zentimetern und bringt 10,7 Kilogramm auf die Waage.

Die kleine Lenja wurde gefunden und ins Tierheim gebracht, doch das freundliche Hundemädchen sucht ein neues liebevolles Zuhause.

Wie für einen jungen Hund typisch hat die kleine Fellnase noch ordentlich Flausen im Kopf.

Deswegen suchen ihre Pfleger Menschen für sie, die genügend Zeit und Geduld haben, das alterstypische Temperament der Hündin zu zügeln und der Vierbeinerin alles Nötige für ein glückliches Hundeleben beizubringen.