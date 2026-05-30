Pferd versinkt in Schlammgrube an Baggersee: Reitergruppe droht nun richtig Ärger

Arnstadt - Ein Reiterausflug an eine Kiesgrube in Arnstadt endet für ein Pferd dramatisch, aber dennoch mit einem Happy End.

Trotz erfolgreicher Rettungsaktion droht der Reitergruppe nun eine Anzeige. (Symbolfoto) © Caroline Seidel/dpa

Wie die Polizei berichtet, war das Pferd am Freitagabend mit einer Reitergruppe an der Kiesgrube im Ortsteil Rudisleben unterwegs, als es zu dem Notfall kam.

Laut einem Bericht der "Thüringer Allgemeine" wollte das Tier ans Wasser, um aus dem Baggersee zu trinken. Allerdings gab der Boden nach und das 600 Kilogramm schwere Pferd war im Schlamm versunken.

Die alarmierte Feuerwehr war anschließend mit etwa 25 Einsatzkräften angerückt, um das Tier aus seiner misslichen Lage zu befreien. Das Pferd konnte nach der erfolgreichen Rettung wieder den Heimweg antreten.