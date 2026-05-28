Ziehen Anti-Mückensprays die Blutsauger jetzt etwa an? Neues Experiment gibt Grund zur Sorge

Paris (Frankreich) - Auf die Haut aufgetragenes Mückenspray soll die lästigen Blutsauger davon abhalten, zuzustechen - einer neuen Studie zufolge kann er jedoch genau das Gegenteil bewirken.

Immer wieder ein Ärgernis: Der Stich der Mücke. © Patrick Pleul/dpa

Laut einer am Donnerstag im "Journal of Experimental Biology" veröffentlichten Studie unter Leitung des Forschers Claudio Lazzari von der Universität Tours in Frankreich können Mücken lernen, den Geruch des weit verbreiteten Abwehrmittels DEET anziehend zu finden - und sogar bevorzugt damit besprühte Menschen stechen.

Das chemische Insektenabwehrmittel DEET war in den 1940ern in den USA entwickelt worden. Es gilt als wirksamstes Mittel gegen Mücken und ist in vielen Mückensprays enthalten.

"Wir wissen nicht, warum Wirkstoffe wie DEET Mücken abwehren", sagte Lazzari vom Institut für Insektenbiologie in Tours der Nachrichtenagentur AFP.

In einem Experiment fütterten die Forscher Gelbfiebermücken 20 Sekunden lang mit warmem Schafsblut, das sich hinter einem Stoffgitter befand und setzten die Tiere in den letzten zehn Sekunden DEET aus.

Dieser Vorgang wurde dreimal wiederholt, bevor die Mücken ausschließlich dem Geruch des Abwehrmittels ausgesetzt wurden - ohne dass sich Blut unter dem Stoffgitter befand. Mehr als 60 Prozent der Tiere versuchten trotzdem, in den Stoff zu stechen.