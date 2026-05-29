Luchs-Schädel in Plastiktüte entdeckt: Wo ist der übrige Körper?

Hessisch-Lichtenau - In einem Wald in Nordhessen ist ein abgetrennter Luchs-Schädel in einer Plastiktüte gefunden worden. Es sei unklar, wie das Tier ums Leben kam und wo der übrige Körper sei, teilten BUND Hessen und der Ökologische Jagdverein (ÖJV) Hessen am Freitag mit.

Der Luchs gilt als die größte europäische Katzenart, die Tiere erreichen etwa die Größe von Schäferhunden. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa

Der Fund wurde bereits Ende April nahe der Kleinstadt Hessisch-Lichtenau gemacht.

Ein Gentest ergab, dass der Schädel von einem männlichen, wild lebenden Luchs aus der Harzpopulation stammt. Nun sollen weitere forensische Untersuchungen die Todesursache klären.

Wild lebende Luchse sind der Mitteilung zufolge in Deutschland vom Aussterben bedroht und im Bundesnaturschutzgesetz als besonders und streng geschützte Art eingestuft.

Sie dürfen weder gefangen noch getötet werden. Laut Auskunft der Staatsanwaltschaft in Kassel wird wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt.