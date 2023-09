Die "unsichere" Paula: Wer gibt der hübschen Hundedame ein Zuhause?

Wer schenkt der niedlichen Paula ein Zuhause? © Bildmontage: Screenshot/Facebook/Tierheim Stendal Borstel

Die hübsche Vierbeinerin wurde in dem Tierheim abgegeben, weil ihr Frauchen sie beim Umzug nicht in das neue Heim mitnehmen konnte.



Wie die Pflegestelle auf Facebook schreibt, ist die schwarze Hündin jedoch nichts für hundeunerfahrene Menschen. Paula ist nämlich noch etwas unsicher gegenüber neuen Situationen und benötigt daher eine kompetente Führung.

Gerade in der Anfangszeit wäre es für den hübschen Wauwau am besten, in ungewohnten Situationen einen Maulkorb zu tragen. Wenn Paula sich etwas unwohl fühlt, zeigt sie auch mal ihre Zähnchen.

Sie würde zudem gerne in einen Haushalt ohne andere Tiere oder Kinder kommen und möchte ganz in Ruhe ihre Grundkommandos lernen. Die Hündin könnte zudem in Wohnungshaltung ziehen, wenn sie nicht den ganzen Tag alleine bleibt.



Wenn die Fellnase eine Bezugsperson gefunden hat, kuschelt sie gerne und holt sich gerne ein paar Streicheleinheiten ab. Gemeinsamen Ausflügen steht ebenfalls nichts im Weg, weil Paula es liebt, mit dem Auto zu fahren.