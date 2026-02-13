Doppelter Verlust: Tierpark Berlin trauert um zwei Bewohner

Berlin - Mit schwerem Herzen trauern Pfleger und Besucher um den Roten Panda Lisa Hari und das Goodfellow-Baumkänguru Nunsi.

Viele Besucher verbanden mit Lisa Hari besondere Momente – sei es beim Klettern in luftiger Höhe oder beim entspannten Dösen in den Baumwipfeln. © Tierpark Berlin-Friedrichsfelde GmbH

Besonders plötzlich kam der Verlust von Lisa Hari, berichtete der Tierpark auf Instagram. Die bisherigen Untersuchungsergebnisse deuten darauf hin, dass eine Darmentzündung infolge eines schädlichen E.-coli-Bakteriums die Ursache für ihren Tod war.

Von außen war die Erkrankung nicht erkennbar. Bis zuletzt zeigte Lisa Hari ihr gewohnt fröhliches und typisches Verhalten – neugierig, aktiv und voller Energie.

Umso größer ist die Bestürzung über ihren unerwarteten Tod. Die anderen Roten Pandas im Tierpark sind wohlauf.

"Ruhe in Frieden, kleine Seele. Wir werden dich vermissen", heißt es aus dem Tierpark.