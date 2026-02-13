Einfach in einer Kiste ausgesetzt: "Matti" wartet seit fünf Jahren auf ein neues Zuhause

Hamburg - Rund 800 Tiere leben derzeit im Tierheim des " Hamburger Tierschutzvereins von 1841" an der Süderstraße. Und während glücklicherweise viele davon binnen Wochen wieder vermittelt werden können, sind andere schon Monate, teilweise sogar Jahre dort.

Mattis Alter wurde 2021 auf rund zehn Jahre geschätzt. Landschildkröten können jedoch 30 bis 40 Jahre alt werden. © Tag24/Madita Eggers

So wie Matthias, die Maurische Landschildkröte, die bereits seit 2021 im Kleintierhaus lebt. Aufgrund einer chronischen Erkrankung war es bisher schwierig, ein neues Zuhause zu finden.

Matthias wurde damals in einem Park in Hamburg gefunden. Unbekannte hatten ihn in einer Kiste ausgesetzt.

"Er war völlig unterkühlt. Er hatte Schnupfen und ein Ödem auf der rechten Körperseite", so Kleintierhausleiterin Claudia Wendt (33) im TAG24-Gespräch.

Bei den Eingangsuntersuchungen wurde zudem festgestellt, dass Matti Mykoplasmen hat. "Das sind Bakterien ohne Zellwand, weshalb viele herkömmliche Antibiotika nicht gut wirken", erklärt Claudia.

Für Menschen ist die Erkrankung ungefährlich, für andere Schildkröten jedoch hochansteckend. Deshalb kommt für Matti nur die Gesellschaft ebenfalls infizierter Artgenossen infrage. Aktuell lebt er in Einzelhaltung.

Die Krankheit bleibt lebenslang im Körper. Sie führt zu chronischem Schnupfen, der in Schüben auftritt. "Aktuell geht es Matti ganz gut, er bekommt Nasentropfen", so Claudia. Verschlechtert sich sein Zustand, drohen stärkere Entzündungen bis hin zu einer Lungenentzündung.

"Es wird zwar mit Antibiotika behandelt, aber dafür braucht es spezielles Fachwissen – das kann nicht jede Tierarztpraxis leisten. Das erschwert auch die Vermittlung." Auch die für Landschildkröten übliche Winterstarre ist für Matti tabu, sie könnte einen massiven Krankheitsschub auslösen.

Trotz allem sei Matti ein echtes Charaktertier oder, wie Claudia es liebevoll nennt: eine "kleine Diva". Betritt jemand den Raum, klopft er mit dem Panzer gegen die Scheibe – nach dem Motto: "Füttert mich, sofort!" Möhrchen, frische Pflanzen und im Sommer etwas Wassermelone gehören zu seinen Favoriten.

Was ihn noch besonderer macht: Matti liebt Menschenkontakt. Für eine Schildkröte eher ungewöhnlich, genießt er es, am Panzer gestreichelt zu werden: "Er steht gern im Mittelpunkt und hilft sogar beim Saubermachen", so Claudia schmunzelnd.

Künftige Halter müssen im Sommer viel Platz für einen großzügigen Auslauf bieten können, einen erfahrenen Reptilien-Tierarzt haben und darauf vorbereitet sein, anfallende Behandlungskosten zu übernehmen.