Fink von Parasit bedroht? Stunde der Gartenvögel soll Erkenntnisse liefern - helft mit!

Düsseldorf - Von heute bis Sonntag sind Naturfreunde wieder dazu aufgerufen, eine Stunde lang die Vögel in ihrer Umgebung zu zählen.

Bei der diesjährigen "Stunde der Gartenvögel" gilt das Augenmerk der Ornithologen den Finkenarten. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Die Aktion, an der im vergangenen Jahr bundesweit rund 58.000 Menschen teilnahmen, liefert wichtige Erkenntnisse über die Entwicklung häufiger Vogelarten im Siedlungsraum, wie der Naturschutzbund (NABU) mitteilte, der zur 22. "Stunde der Gartenvögel" einlädt.

In diesem Jahr richten die Ornithologen ihr Augenmerk verstärkt auf Finkenarten. "Uns wurden in den vergangenen Monaten regional wiederholt tote Buchfinken, Gimpel und Stieglitze gemeldet", erklärt Nabu-Vogelschutzexperte Martin Rümmler.

Es bestehe der Verdacht, dass sich Trichomonaden ausbreiten – Parasiten, die besonders für Finken tödlich sein können. Die Zählung soll zeigen, ob die Bestände dieser Arten tatsächlich zurückgehen.

Christian Chwallek vom NABU in NRW warnt in diesem Zusammenhang vor Infektionsquellen an Futterstellen und Vogeltränken. "Sobald mehr als ein kranker oder toter Vogel an einer Sommerfutterstelle beobachtet wird, rät der NABU daher dringend, das Füttern sofort einzustellen", betont Chwallek.

Langfristig helfe den Tieren ein naturnah gestalteter Garten mit Wildobsthecken und Totholz am besten.