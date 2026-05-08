Schlepper-Kapitän wird nach Drama um Buckelwal "Timmy" massiv bedroht

Insel Poel - Es sind Nachrichten, die jede Grenze überschreiten: Martin Bocklage (42), der als gebuchter Kapitän des Schleppers "Robin Hood" an der Rettung von Buckelwal "Timmy" beteiligt war, wird massiv bedroht.

Der Schlepper "Robin Hood" (r.) war an dem Transport von Buckelwal "Timmy" in die Nordsee beteiligt. © Christoph Reichwein/dpa

Auf der Facebook-Seite des Kutters "Lütt Matten", den der 42-Jährige normalerweise steuert, postete Bocklage am Mittwoch den Screenshot einer Nachricht, die ihn erreicht hatte - eine Nachricht mit verstörendem Inhalt.

Der Verfasser schrieb: "Ich hoffe und bete, eines deiner Kinder verreckt genauso qualvoll wie du Drecksau Timmy hast verrecken lassen." Offensichtlich handelte es sich um einen Gästebucheintrag auf der Website des Kutters.

Gegenüber dem "Nordkurier" teilte Christine Bocklage, die Frau des Kapitäns, mit, dass dies kein Einzelfall sei. "Es gibt eine Welle an Beleidigungen, Bedrohungen und Verleumdungen, mit denen wir niemals gerechnet haben. Es ist alles nicht mehr zu fassen." Die beiden hätten bereits mehrere Anzeigen erstattet.

Bocklage war als engagierter Kapitän des Schleppers "Robin Hood" an dem Transport von Buckelwal "Timmy" in die Nordsee beteiligt gewesen. Zeitweise hatte das Schiff die Barge samt Tier gezogen, später als Begleitschiff fungiert.