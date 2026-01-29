Dramatische Tauben-Rettungsaktion: Entdeckung "grenzt an ein Wunder"

Bad Dürrenberg/Halle (Saale) - Am Montag musste eine Taube in Bad Dürrenberg aus einer misslichen und blutigen Lage gerettet werden.

Die Taube Bobby wurde in einer dramatischen Rettungsaktion eingefangen. © Facebook/Tierschutz Halle e.V.

Wie der Hallenser Tierschutzverein auf seiner Facebook-Seite berichtete, hatte eine Frau eine in einem Gitter an einer Hauswand festhängende Taube entdeckt und daraufhin das Ordnungsamt und die Feuerwehr alarmiert.

Mit vereinten Kräften gelang es den Experten schließlich, die Taube - sie wurde auf den Namen Bobby getauft - zu befreien. "Wie er dort oben festhängen konnte, bleibt nach wie vor ein Rätsel", so die Tierschützer. "Dass er überhaupt entdeckt wurde, grenzt an ein Wunder. Wer schaut schon regelmäßig Wohnblöcke von unten nach oben an?!"

Der kleine Kerl hatte sich eine tiefe Wunde am Fuß zugezogen, sodass selbst der Karton, in dem er nach der Rettungsaktion untergebracht wurde, innerhalb kurzer Zeit blutverschmiert war.

Bis zu seiner Ankunft beim Tierarzt am nächsten Morgen musste zunächst sogar mit einem Jutebeutel improvisiert werden, um die Blutung zu stoppen. Inzwischen wurde Bobby operiert und befindet sich glücklicherweise auf dem Weg der Besserung.