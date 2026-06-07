Droht bereits die nächste Wal-Strandung? Robert Marc Lehmann hat üble Befürchtung

Anholt (Dänemark) - Die Obduktion von Buckelwal "Timmy" ist seit einigen Tagen abgeschlossen. Droht nun schon die nächste Wal-Katastrophe? Tierschützer Robert Marc Lehmann (43) hat große Sorge.

In seinem neuesten YouTube-Video äußert Robert Marc Lehmann (43) Bedenken, dass es vielleicht schon bald eine weitere Wal-Strandung geben könnte. © Daniel Bockwoldt/dpa

"Wie wäre es, wenn ich euch jetzt sage: Der nächste Wal ist schon in Sicht?", so der 43-Jährige in seinem neuesten Video auf YouTube. "Es ist wieder ein Buckelwal und er ist verletzt." Doch diese Info kommt nicht von irgendwoher.

Der Naturschützer bezieht sich dabei auf einen Artikel von "BRF", einem Informationsangebot des Belgischen Rundfunks, der einen gestrandeten Wal vor Antwerpen beschreibt. In der Meldung heißt es, dass ein Buckelwal am Freitagmorgen in den Antwerpener Hafen geschwommen sei.

Weiter wird erklärt, dass das Tier sich jedoch nur kurz in belgischen Gewässern aufgehalten habe. Gegen 14 Uhr sei der Wal wieder zurück in die Nordsee geschwommen. Verletzungen am Tier werden in dem Artikel jedoch nicht bestätigt. Weshalb Lehmann also davon ausgeht, dass es sich bei dem Wal um ein verletztes Tier handelt?

So sollen auch Videos des Tieres im Antwerpener Hafen im Internet kursieren. Eines davon nutzt der Experte und analysiert dieses. Dabei schließt er optisch gesehen nicht aus, dass das Tier tatsächlich Verletzungen aufweist. Zudem zitiert der 43-Jährige einen weiteren Artikel, bei dem von einem verletzten Buckelwal die Rede ist.