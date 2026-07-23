Wal-Experte Robert Marc Lehmann über Zweifel an "Timmys" Tod: "Euch ist nicht mehr zu helfen"
Lohmar - Die Pressekonferenz von Dr. Kirsten Tönnies zu Buckelwal "Timmy" schlägt weiter hohe Wellen. Auch Meeresbiologe Robert Marc Lehmann (43) hat sich zu den Ausführungen der Tierärztin geäußert - und sich verzweifelt gezeigt.
In einem mehr als achtminütigen Video auf Instagram machte der YouTuber seinem Frust Luft. "Ich habe noch nie eine solche Pressekonferenz erlebt. Man hätte das nicht machen dürfen", verdeutlichte der 43-Jährige gleich zu Beginn der Aufnahme.
Der Auftritt von Dr. Tönnies sei eine "große Katastrophe" gewesen, urteilte Lehmann. "Dass sich da jemand hinsetzt, der wirklich überhaupt keine Ahnung von DNA hat und versucht, das einzuordnen ... das ist nicht gut. Das ist kontraproduktiv", unterstrich der Biologe.
Die Ärztin hatte unter anderem erklärt, dass die beiden untersuchten DNA-Proben derart große Abweichungen aufgewiesen hätten, dass sie von unterschiedlichen Tierarten stammen müssten. "Also das eine ist vielleicht ein Buckelwal, das andere zum Beispiel ein Schweineschnitzel", witzelte Lehmann.
Ernst wurde er allerdings, als er auf die Folgen der Pressekonferenz zu sprechen kam. "Was jetzt passiert, ist, dass das ganze Internet denkt, Timmy lebt. Oder alles ist eine ganz große Verschwörung. Diese Pressekonferenz hat Öl ins Feuer der Schwurbler gegossen. Und jetzt brennt das ganze Internet", stellte er ernüchtert fest.
Robert Marc Lehmann fällt in Instagram-Video vernichtendes Urteil
Robert Marc Lehmann deutlich: "Euch ist einfach nicht mehr zu helfen"
Ihm selbst sei es "ein absolutes Rätsel", wie Menschen nur aufgrund zweier nicht übereinstimmender DNA-Proben auf die Idee kämen, dass Timmy noch lebe - oder der aktuell in der Ostsee unter dem Namen "Hartwin" schwimmende Buckelwal sei.
Die Frage, ob der vor der Insel Anholt angespülte tote Wal "Timmy" sei, stelle sich nicht. "Diese Frage stellt man sich nur, wenn man wirklich ganz, ganz doll dumm ist oder die Wahrheit ignoriert, mit Absicht", betonte der Meeresbiologe.
Etliche Merkmale, etwa das sogenannte Flukenbild, der befestige Tracker, die Körpergröße oder das generelle Aussehen, alles spräche eindeutig dafür. "Der Wal ist tot, Punkt! Ihr müsst es akzeptieren. Die Fakten liegen auf dem Tisch", stellte Lehmann klar.
Das abschließende Urteil des YouTubers fiel vernichtend aus: "Vielleicht muss ich einfach aufgeben, an die Menschen zu glauben. Alle haben ihren Verstand verloren. Ich bin fassungslos. Euch ist einfach nicht mehr zu helfen."
Titelfoto: Fotomontage: Marcus Golejewski/dpa, Instagram/robertmarclehmann