Ein Herz für Kröten: Warum Du keine Scheu vor den Tieren haben solltest

München - Im März erreicht die Krötenwanderung ihren Höhepunkt. Der Münchner Tierschutzverein appelliert daher an die Bürger, die kleinen Tiere bei ihrer Reise zu unterstützen.

Um zu ihren Laichplätzen zu kommen, müssen Kröte und Co. Straßen überqueren und sind hier auf die Hilfe des Menschen angewiesen. © Felix Kästle/dpa

Spätestens jetzt, sobald es nachts Plusgrade hat, verlassen Kröten und andere Amphibien ihre Winterquartiere in Wäldern und Wiesen und wandern zu ihren Geburtsgewässern.

Der Weg dahin führt in Zeiten der Zersiedlung oft über Straßen, wo die Tiere Gefahr laufen, überfahren zu werden.

Autofahrer sollten deshalb in betroffenen Gebieten langsam und vorsichtig fahren, mahnt der Münchner Tierschutz.

Der Großteil an Amphibien erreicht seine Laichplätze heutzutage nur dank der Hilfe von Tierschützern. Sie errichten kleine Zäune und sammeln die Tiere daran ein, um sie anschließend sicher über die Straßen zu tragen.

Wer einem Frosch oder einer Kröte hilft, sollte darauf achten, dass man den Weg in der richtigen Richtung abkürzt, also zum Gewässer hin. "Sonst muss Lurchi nochmal los", so der Tierschutz.