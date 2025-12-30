Einsatz an Weihnachten: Feuerwehr befreit hilfloses Eichhörnchen

Binghamton (New York, USA) - Was für eine herzergreifende Aktion zu Weihnachten! In Binghamton im US-Bundesstaat New York wurde die Feuerwehr an Heiligabend zu einem Einsatz gerufen: Ein kleines Eichhörnchen steckte mit dem Kopf in einem Abflussloch eines Müllcontainers fest.

Mit viel Fingerspitzengefühl rettet die Feuerwehr das hilflose Eichhörnchen. © Montage: Binghamton Fire Department

Als die Einsatzkräfte am Ort des Geschehens eintrafen, bot sich ihnen ein ungewöhnliches Bild.

Das Tier konnte sich nicht mehr bewegen, der Kopf ragte aus dem Metallloch heraus, wie es in einer Mitteilung der Feuerwehr heißt.

Auch die Polizei war bereits vor Ort und sicherte die Situation, um dem Tier zusätzlichen Stress zu ersparen.

Mit viel Geduld und Fingerspitzengefühl machten sich die Feuerwehrleute ans Werk. Vorsichtig gelang es ihnen schließlich, das Eichhörnchen aus seiner misslichen Lage zu befreien. Die Rettung glückte und das Tier überlebte!

Das Eichhörnchen, das später den Namen "Holly" bekam, wurde anschließend in eine Wildtier-Auffangstation gebracht. Dort stellten Tierpfleger zwar kleinere Verletzungen an Kopf und Pfote fest, gaben aber Entwarnung: Nichts ist gebrochen und die Wunden heilen gut.

Allerdings war "Holly" stark dehydriert und abgemagert - offenbar hatte sie schon länger um ihr Überleben gekämpft.