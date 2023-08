Elefanten helfen demenzkranker Patientin: "Einer der schönsten Tage meines Lebens"

Engländerin Kay Day (87) konnte einen tollen Tag mit ihren Lieblingstieren verbringen. © Zoo Whipsnade

Seit ihrem dritten Lebensjahr bezeichnet die 87-Jährige namens Kay Day Elefanten als ihre Lieblingstiere.

Heute ist die ältere Dame in einem Zimmer in der Blakelands Lodge in Marston Moretaine nördlich von London untergebracht.

Dieses ist mit Elefantenspielzeug und Fotos dekoriert. Dass Kay noch einmal einen lebenden Elefanten sehen würde, hätte sie nicht zu träumen gewagt - auch weil sie im Rollstuhl sitzt und an Demenz erkrankt ist.

Doch nun hat ihr Pflegeheim ihr eine ganz besondere Freude bereitet. Wie der Sprecher der Anstalt gegenüber BBC sagte, habe man Spenden gesammelt, um der Bewohnerin, die die meiste Zeit über allein ist, etwas Gutes zu tun.

Zusammen mit ihrer Pflegerin und ein paar Betreuern vor Ort konnte Kay einen ganzen Tag im nahegelegenen Zoo von Whipsnade verbringen, in dem drei Generationen asiatischer Elefanten leben.