"Elefant, Tiger & Co.": Aufregende Stunden bei den Elis! Das geschah nach der Geburt des vierten Babys

Leipzig - Vier Elefantenbabys tümmeln sich mittlerweile im Leipziger Zoo . Doch nach der Geburt des jüngsten Nachwuchses spielten sich einmal mehr aufregende Stunden auf der Anlage der Dickhäuter ab. "Elefant, Tiger & Co." war dabei.

Aufregende Stunden spielten sich am Wochenende auf der Elefantenanlage im Leipziger Zoo ab. Das neugeborene Baby wollte zunächst nicht trinken. Die Tierpfleger ordneten daraufhin Vollbeobachtung an. © Zoo Leipzig

Es waren mal wieder aufregende Tage im Elefantentempel des Leipziger Zoo. Am vergangenen Wochenende erblickte das inzwischen vierte Rüssel-Baby in zehn Monaten das Licht der Welt. 680 Tage lang hatte Mama Rani das Kleine im Bauch getragen. Mitten in der Nacht kam es dann zur Geburt, die zunächst ohne Vorkommnisse verlief.

Komplett reibungslos sollten die ersten Stunden dann allerdings doch nicht verlaufen. Am Samstagnachmittag musste der Zoo die Anlage vorerst für Besucher schließen, wie es hieß, um den Tieren Ruhe zu gewähren. Einen Tag später gab es dann Entwarnung. Was sich innerhalb dieser Stunden abspielte, zeigte nun "Elefant, Tiger & Co.".

Denn tatsächlich habe es zunächst ein Problem gegeben: Ranis Nachwuchs wollte nicht trinken! "Die Mutter-Kind-Bindung ist super. Die Bindung zwischen Kind und Mutter ist noch nicht so, wie wir uns das vorstellen", fasste es Bereichsleiter Thomas Günther zusammen.

Den Pflegern waren dabei die Hände gebunden. "Wir haben jetzt die Situation, dass wir durch den geschützten Kontakt nicht mehr an die Tiere rangehen und dadurch haben wir nur noch bedingt Zugriffsmöglichkeiten", beschreibt es der Bereichsleiter.