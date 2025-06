Elefanten-Oma von Artgenossen ausgeknockt: Kran muss sie wieder auf die Füße bringen

Eine Elefanten-Dame wurde von einem Artgenossen bösartig zu Fall gebracht. Ein Kran rückt zur Rettung an.

Von Emelie Herrmann

New York (USA) - Hinterhältiger Überfall auf eine Elefanten-Oma im Seneca Park Zoo, in Rochester, New York! Nachdem einer ihrer Artgenossen sie zu Boden gestoßen hatte, kam das Tier nicht mehr eigenständig auf die Füße und musste mit einem Kran geborgen werden.

Alles in Kürze Elefanten-Oma Genny C. von Artgenossen im Seneca Park Zoo angegriffen

Genny C. zu Boden gestoßen und kann nicht mehr aufstehen

Kran muss eingesetzt werden, um Elefanten-Dame wieder aufzurichten

Genny C. wird mit Gurt und Kran gehoben und steht wieder auf

Elefanten-Oma ist stabil, aber unter Beobachtung der Tierpfleger Mehr anzeigen

Seneca Park Zoo gibt nach Sturz Entwarnung