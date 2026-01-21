Emu auf Abwegen zwingt Polizei zu besonderen Maßnahmen

Florida (USA) - Ungewöhnliche Szenen spielten sich kürzlich im US-Bundesstaat Florida ab: Auf einer Landstraße im St. Johns County war plötzlich ein Emu auf der Flucht. Das Tier war knapp zwei Meter groß, schnell auf den Beinen und offenbar wenig beeindruckt von Polizeianweisungen.

Ein Polizist des Sheriffs Office sichert den ausgebüxten Emu nach einer kurzen Verfolgung auf einer Landstraße in Florida. © Screenshot/Facebook/St. Johns County Sheriff's Office

Wie das Sheriff’s Office in einem Beitrag auf Facebook mitteilte, versuchte ein Deputy zunächst, den ausgebüxten Vogel zu sichern.

Ohne Erfolg. Der Emu ignorierte alle Zurufe, trat mehrfach mit seinen kräftigen Krallen aus und rannte einfach weiter. Es folgte eine kurze, aber intensive Verfolgung zu Fuß.

Am Ende improvisierte der Polizist: Mit einer Art Lasso wurde der Emu gestellt, anschließend wurden ihm Handschellen angelegt. Die gefährlichen Krallen waren damit außer Gefecht gesetzt und der Einsatz beendet.

"In meinen 25 Dienstjahren habe ich noch nie einen Emu in Handschellen gelegt. Das war definitiv eine Premiere", erklärte der beteiligte Beamte später.

Ein Video der ungewöhnlichen Festnahme ging kurz darauf viral. Zuschauer lachten über den "verhafteten" Vogel und machten Witze über angebliche Straftaten.