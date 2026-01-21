Emu auf Abwegen zwingt Polizei zu besonderen Maßnahmen
Florida (USA) - Ungewöhnliche Szenen spielten sich kürzlich im US-Bundesstaat Florida ab: Auf einer Landstraße im St. Johns County war plötzlich ein Emu auf der Flucht. Das Tier war knapp zwei Meter groß, schnell auf den Beinen und offenbar wenig beeindruckt von Polizeianweisungen.
Wie das Sheriff’s Office in einem Beitrag auf Facebook mitteilte, versuchte ein Deputy zunächst, den ausgebüxten Vogel zu sichern.
Ohne Erfolg. Der Emu ignorierte alle Zurufe, trat mehrfach mit seinen kräftigen Krallen aus und rannte einfach weiter. Es folgte eine kurze, aber intensive Verfolgung zu Fuß.
Am Ende improvisierte der Polizist: Mit einer Art Lasso wurde der Emu gestellt, anschließend wurden ihm Handschellen angelegt. Die gefährlichen Krallen waren damit außer Gefecht gesetzt und der Einsatz beendet.
"In meinen 25 Dienstjahren habe ich noch nie einen Emu in Handschellen gelegt. Das war definitiv eine Premiere", erklärte der beteiligte Beamte später.
Ein Video der ungewöhnlichen Festnahme ging kurz darauf viral. Zuschauer lachten über den "verhafteten" Vogel und machten Witze über angebliche Straftaten.
Emu gehört einer Hobbyfarmerin aus der Region
Der Emu heißt eigentlich Tina und gehört zu Hobbyfarmerin Stephanie Sarnowski, wie St. Johns Citizen berichtet.
Auf ihrem Grundstück lebt eine bunte Mischung aus Tieren von Ziegen über Schweine bis hin zu exotischeren Bewohnern. An diesem Tag nutzte Tina eine Gelegenheit zur Flucht und landete auf der Straße.
Die Besitzerin suchte verzweifelt nach ihrem Tier, als der Anruf kam: Die Polizei habe den Emu gefunden. Unverletzt, aber immer noch "in Gewahrsam". Gemeinsam lachte man über die absurde Situation, doch die Erleichterung überwog. Tina wurde sicher nach Hause gebracht.
Die Polizei betonte ausdrücklich, dass bei dem Einsatz darauf geachtet wurde, dem Tier nicht zu schaden.
Und für alle, die sich Sorgen machen: Sämtliche "Anklagepunkte" gegen den Emu wurden fallen gelassen.
Titelfoto: Screenshot/Facebook/St. Johns County Sheriff's Office