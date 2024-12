Ente ärgert Hund beim Pinkeln: Witziges Video sorgt für Lacher!

Der Hund, der gerade in aller Ruhe pinkeln will, wird plötzlich von der Ente angegriffen. (re., Symbolbild) © Bildmontage: 123RF/tsekhmister, Screenshot/TikTok/Dennis.the.menace.duck

Der Hund, der gerade in aller Ruhe sein Geschäft erledigen will, wird plötzlich von einem unerwarteten Angriff überrascht: Der Erpel zwickt ihm unvermittelt in die Weichteile!

Der hinterhältige Streich lässt den Vierbeiner kurz erschrocken zusammenzucken. Vorsichtig zieht er sich zurück und behält die Ente misstrauisch im Blick, falls der Wasservogel noch einmal zuschlägt – was dieser auch prompt tut.

Das Video, das mittlerweile über 1,1 Millionen Aufrufe erreicht hat, löste eine Welle von Kommentaren aus.

Viele Zuschauer fanden es besonders faszinierend, wie der Hund trotz des unerwarteten - und sicher schmerzhaften - Angriffs relativ ruhig blieb.