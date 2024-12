06.12.2024 10:03 Entlaufenes Rind stellt Polizei vor Rätsel: Sperrung der B27 bei Bad Hersfeld

In Osthessen ist am Donnerstag ein Rind von einem Tieranhänger entkommen und bei Ludwigsau verschwunden: Die Polizei in Bad Hersfeld sucht das Tier!

Von Florian Gürtler

Bad Hersfeld/Ludwigsau - Ein acht Monate altes Rind hat für eine Sperrung der B27 gesorgt! Die Polizei in Bad Hersfeld sucht weiter intensiv nach dem entlaufenen Tier, Zeugen sollen sich dringend bei den Beamten melden. Bei einem Wald nahe Ludwigsau in Osthessen verlor sich die Spur des entlaufenen Rinds. (Symbolbild) © 123rf/gladkov Das Rind entkam am gestrigen Donnerstag gegen 15 Uhr von einem Tieranhänger und lief über die Bundesstraße 27 bei der Gemeinde Ludwigsau, wie das Polizeipräsidium Osthessen am heutigen Freitagmorgen mitteilte. "Im weiteren Verlauf lief das Rind über die Bahngleise und durchquerte anschließend die Fulda", ergänzte ein Sprecher. Da das massige, frei laufende Tier eine Gefahr für Autofahrer und den Bahnverkehr darstellte, wurde die B27 zwischen Bad Hersfeld und Bebra vorübergehend gesperrt. Auch der Zugverkehr in der Region wurde gestoppt. Tiere Tierretter wollen Welpen retten: Dann bietet sich ihnen ein Bild des Grauens Weitere Ermittlungen ergaben, dass das Rind zu einem Wald zwischen Ludwigsau-Reilos und Ludwigsau-Mecklar gelaufen war. Doch dort verlor sich die Spur des Tieres. Es "konnte bislang noch nicht eingefangen werden", so der Sprecher am Freitagmorgen. Die Suche dauert an. Dabei bittet die zuständige Polizeistation Bad Hersfeld alle Zeugen, welche das Rind sichten, sich unter der Telefonnummer 066219320 zu melden.

