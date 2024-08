"Erbärmliches Verhalten": Ungeduldiger Safari-Tourist fährt Löwin an!

Südafrika - Das erste Gebot auf Safari? Ruhe und Geduld bewahren! Schließlich dringt man in den Lebensraum wilder Tiere ein. Doch ein Touristen-Pärchen hat diesen Grundsatz offenbar überhaupt nicht verstanden und fährt mit dem Jeep direkt in eine Löwin hinein. Ein Video des Vorfalls sorgt weltweit für Entsetzen.

Nichts-ahnend laufen die drei Löwinnen über die Straße, als eine von ihnen plötzlich angefahren wird. © Montage: Screenshots/Instagram/saf_on_safari

Gefilmt wurde die schockierende Szene von Safari-Enthusiast Safraaz Suliman, der den Clip später auf Instagram teilte. "Erbärmliches Verhalten", schrieb er dazu und es wird auch schnell klar, warum.

In dem Video, das im Kruger-Nationalpark in Südafrika entstanden ist, ist eine Straße mit mehreren Safari-Autos zu sehen. Die Jeeps bewegen sich - wie für eine Safari typisch - kaum oder gar nicht. Denn: Zwischen den Parkbesuchern überqueren gerade auch drei Löwinnen die Straße.

Friedlich trotten die Raubkatzen in Richtung Kamera, als eine von ihnen stoppt und kurz auf der Straße stehenbleibt. Offenbar zu lang, wenn es nach dem ungeduldigen Autofahrer direkt hinter ihr geht. Statt stehenzubleiben und abzuwarten, steuert der Mann seinen weißen Toyota Land Cruiser direkt auf die Löwin zu und fährt von hinten in sie herein.

Die Großkatze macht erschrocken einen Satz zur Seite, bevor sie weiterläuft und einen verängstigten Blick hinter sich wirft. Der ungeduldige Tourist denkt jedoch nicht daran, anzuhalten und drängt die Tiere weiter nach vorn, vermutlich um sie zu überholen.