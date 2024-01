Ergebnis von Vogelzählung in Hamburg erschreckt

Hamburg - In Hamburgs Gärten leben immer weniger Vögel . Das ergab die Zählaktion "Stunde der Wintervögel". Der NABU sieht in den Ergebnissen deutliche Anzeichen für das Artensterben.

Die Zahl der Vögel in Hamburg sinkt. © Christian Charisius/dpa

2293 Hamburger haben sich vom 5. bis 7. Januar an der 14. "Stunde der Wintervögel" beteiligt. Dabei zählten sie über 42.000 Vögel in 1621 Gärten und Parks, teilte der NABU am Donnerstag mit. Im Schnitt sind das 26 Tiere pro Garten. Es ist das zweitniedrigste Ergebnis seit Beginn der Aktion.

Auch im Bundesvergleich steht Hamburg schlecht da. Deutschlandweit wurden 35 Vögel pro Garten gezählt.

Lag es am Schneetreiben und den eiskalten Temperaturen während des Zählzeitraums? Das habe eigentlich einen gegensätzlichen Effekt, heißt es auf TAG24-Nachfrage beim NABU. Bei kaltem Wetter seien normalerweise mehr Vögel in der Stadt. Seit Jahren gingen die Zahlen in Hamburg zurück – 2011 waren es durchschnittlich über 35 Tiere pro Garten.

"Das Artensterben findet sichtbar vor unseren Augen statt", sagte Malte Siegert, Vorsitzender des NABU Hamburg, laut Mitteilung. Wie bereits im Vorjahr wird der Politik die Schuld gegeben. Diese habe den Verlust von Lebensräumen und Arten nicht gestoppt. "Sie muss endlich mehr tun, um den Erhalt der Biodiversität zu gewährleisten", so Siegert.

Dazu gehöre beispielsweise die Entsiegelung von Flächen, die naturnahe Pflege von öffentlichen Parks oder die Einrichtung von Ruhezonen für die Natur. "Sämtliche Potenziale für mehr Natur und mehr Lebensraum in der Stadt müssen genutzt werden."