Errätst Du, mit welchem riesigen Tier diese kleine Fellnase verwandt ist?

Görlitz - Buschiges Fell, kleine Ohren, Stupsnase - vom Aussehen her erinnern diese Tiere eher an Meerschweinchen oder Kaninchen, doch ihre nächsten Verwandten schnuppern ganz andere Luft. Im Tierpark Görlitz-Zgorzelec kamen jetzt zwei der kuriosen Säugetiere auf die Welt.

"Vom ersten Tag an zeigten die Jungtiere eine beeindruckende Agilität und folgten ihrer Mutter mühelos in die oberen Bereiche ihres Geheges", äußerte sich Tierpark-Kuratorin Catrin Hammer begeistert über den Nachwuchs.

Die Rede ist von afrikanischen Buschschliefern. Vor Kurzem erblickte erstmals ein putziges Zwillingspärchen in dem sächsischen Tierpark das Licht der Welt.

www.zoo-goerlitz.de (C. Hammer)

Schwer vorstellbar, aber wahr: Die kleinen Buschschleifer sind mit den Dickhäutern verwandt. (Archivbild) © Zoo Dresden/Anke Wollten-Thom

Richtig gelesen, Elefanten und Seekühe sind taxonomisch die nächstgelegenen Verwandten der Buschschliefer.

Im Gegensatz zu diesen können sie jedoch mithilfe der mit dicken Hautpolstern versehenen Sohlen sehr geschickt klettern.

Die tagaktiven und geselligen Tiere sind in ihrem ostafrikanischen Savannenlebensraum vor allem in Felsen oder auf Bäumen anzutreffen.

Trotz winterlicher Temperaturen können Besucher des Görlitzer Tierparks die jetzt fünfköpfige Buschschliefertruppe in ihrem Gehege beobachten und so einen einzigartigen Einblick in das Familienleben dieser faszinierenden Tiere erhalten.