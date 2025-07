Erschöpft und flugunfähig: Seeadler muss von Gleisen gerettet werden

Die Bundespolizei sei am Sonntagnachmittag darüber informiert worden, dass bei Katharinenheerd ein verletzter Seeadler in den Bahngleisen gesichtet worden sei, teilte diese am Montag mit.

Mitarbeiter des Westküstenparks in St. Peter-Ording nahmen das Tier in einer Transportbox mit. Es soll am Montag an die Wildtierauffangstation Klein Sparrieshoop übergeben werden.