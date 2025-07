Fliegender Mäusejäger kauert verwundet an der A4

Die Polizei fand den verletzten Rotmilan neben der Fahrbahn. © Polizeidirektion Görlitz

In Fahrtrichtung Dresden kauerte am Freitagnachmittag ein verwundeter Rotmilan am Straßenrand, wie die Polizeidirektion Görlitz am Samstag mitteilte.

Der erhabene Greifvogel hatte sich am Flügel verletzt. Ob er zuvor von einem Auto erfasst wurde oder bei der Mäusejagd unglücklich abstürzte, ist derweil nicht bekannt.

Die von aufmerksamen Bürgern alarmierten Einsatzkräfte sammelten das Tier kurz vor Weißenberg (Landkreis Bautzen) von einer Wiese neben dem Grünstreifen auf.

Behutsam wurde der Rotmilan von einem Beamten in Sicherheit gebracht, wie Bildaufnahmen zeigen.