Erst Not-OP, dann toter Welpe: Tierheim fassungslos über Qualzucht-Besitzer

Bergheim – Das Tierheim Bergheim bei Köln hat am Donnerstag auf Instagram ein Video geteilt, das viele Tierfreunde bewegt. Darin erzählen die Mitarbeitenden von einer Geschichte , die wieder mal zeigt, warum Qualzuchten riesige Probleme verursachen und warum am Ende oft die Tierschützer die Scherben aufheben müssen.

Nur einer der zwei Welpen hat die schwierige Geburt überlebt, wie auf den Bildern zu sehen ist. © Bildmontage: Instagram Screenshot/ Tierheim Bergheim

Die Französische Bulldogge Püppi wurde in eine Tierklinik gebracht, während sie bereits mitten im Geburtsvorgang steckte.

Das Dramatische: Die Rasse kann aufgrund der extrem überzüchteten Kopfform ihrer Welpen fast nie auf natürlichem Weg gebären.

"Das war ja auch irgendwie recht fahrlässig von den Leuten, die einfach decken zu lassen", sagt eine Mitarbeiterin im Reel. "Man weiß ja, dass Französische Bulldoggen meist nicht auf natürlichem Weg Nachwuchs bekommen können."

Für Püppi bedeutete das: Notkaiserschnitt! Einer der Welpen war da schon verstorben, ein zweiter konnte in allerletzter Minute gerettet werden.

Der Kleine bekam später den Namen Pelle.