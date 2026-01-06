 1.293

Erstmal zu Penny: Schafe büxen aus und stürmen Discounter

20 Minuten Chaos im Penny: 50 Schafe spazieren in das Ladengeschäft und erschrecken mit ihrem Besuch Kunden und Angestellte. Wie es dazu kam.

Von Marco Schimpfhauser

Burgsinn - Mit diesen Kunden hat der Supermarkt wohl am Montag nicht gerechnet: 50 Schafe haben einen Abstecher zum hiesigen "Penny" gemacht.

Nicht beim Zählen einschlafen: Rund 50 Schafe sind schnurstracks in eine Filiale des Discounters Penny marschiert.
Nicht beim Zählen einschlafen: Rund 50 Schafe sind schnurstracks in eine Filiale des Discounters Penny marschiert.  © -/REWE Group/dpa -

Der kuriose Vorfall ereignete sich im unterfränkischen Landkreis Main-Spessart.

Dass die Tiere den ersten Geburtstag des "Rewe Bonus"-Programms beim Tochter-Unternehmen feiern wollten, gilt als unwahrscheinlich.

Allerdings verbrachten die Tiere laut Angaben des Unternehmens etwa 20 Minuten in der Filiale.

Silvester-Horror für Haustiere: So schützt Ihr Hund, Katze und Co. vor Feuerwerks-Stress
Tiere Silvester-Horror für Haustiere: So schützt Ihr Hund, Katze und Co. vor Feuerwerks-Stress

Zuvor seien sie schnurstracks in den Discounter marschiert und hätten sich dann zwischen Regalen im Kassenbereich aufgehalten.

Warum sich die 50 Tiere von der Herde getrennt und zum kollektiven Ausflug aufgemacht haben, ist nicht klar. Jedoch sorgten sie für jede Menge Arbeit bei den Angestellten.

Denn nachdem die Tiere wieder bei ihrem Schäfer waren – Penny gab bekannt, keine Forderungen gegen den Besitzer zu stellen – musste in der Filiale erst einmal ordentlich sauber gemacht werden.

Titelfoto: -/REWE Group/dpa -

Mehr zum Thema Tiere: