Erstmal zu Penny: Schafe büxen aus und stürmen Discounter

Burgsinn - Mit diesen Kunden hat der Supermarkt wohl am Montag nicht gerechnet: 50 Schafe haben einen Abstecher zum hiesigen "Penny" gemacht.

Nicht beim Zählen einschlafen: Rund 50 Schafe sind schnurstracks in eine Filiale des Discounters Penny marschiert. © -/REWE Group/dpa -

Der kuriose Vorfall ereignete sich im unterfränkischen Landkreis Main-Spessart.

Dass die Tiere den ersten Geburtstag des "Rewe Bonus"-Programms beim Tochter-Unternehmen feiern wollten, gilt als unwahrscheinlich.

Allerdings verbrachten die Tiere laut Angaben des Unternehmens etwa 20 Minuten in der Filiale.

Zuvor seien sie schnurstracks in den Discounter marschiert und hätten sich dann zwischen Regalen im Kassenbereich aufgehalten.

Warum sich die 50 Tiere von der Herde getrennt und zum kollektiven Ausflug aufgemacht haben, ist nicht klar. Jedoch sorgten sie für jede Menge Arbeit bei den Angestellten.