Erstmalig Weißer-Hai-Baby in freier Wildbahn gesichtet!

Für das Überleben der bedrohten Art wäre eine Kinderstube in Küstennähe eher keine gute Nachricht. Hier sind die Tiere viel stärker dem Einfluss der Menschen ausgesetzt. © Carlos Gauna

Erwachsene Tiere dagegen sind oben grau und lediglich am Bauch weiß. Bei genauerer Betrachtung der Aufnahmen fiel den Männern auf, dass sich eine weiße Schicht vom Körper des Tieres löste. "Ich glaube, es war ein neugeborener Weißer Hai, der seine embryonale Schicht abwarf", sagt Sternes in einer Mitteilung der Universität.

Möglich sei allerdings auch, dass die weiße Schicht auf eine bislang unentdeckte Hautkrankheit zurückführe. Andere Meeresbiologen warnten daher davor, vorschnelle Schlüsse zu ziehen, und betonen, dass man, um wirklich sicher zu sein, noch mehr Beweise als eine Einzelsichtung brauche.

Dr. Chris Lowe vom Haifischlabor der California State University sagte gegenüber BBC: "Ich denke, viele Wissenschaftler würden zustimmen, dass wir viel mehr Beweise brauchen, um diesen Bereich als Ort für die Welpenaufzucht in Betracht zu ziehen."

Dafür, dass man hier einen neugeborenen Weißen Hai vor sich habe, sprächen mehrere Indizien, sagten die Entdecker: So sei in letzter Zeit eine große Zahl trächtiger Weißer Haie in der Gegend gesichtet worden. "Ich habe an diesem speziellen Ort in den Tagen zuvor drei sehr große Haie gefilmt, die schwanger erschienen. An diesem Tag tauchte einer von ihnen ab, und nicht lange danach tauchte dieser völlig weiße Hai auf", so Gauna.

Außerdem würden die Größe und die rundlichen Flossen zu dem passen, was man über junge Weiße Haie weiß.