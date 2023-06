Europas ältestes Erdferkel gestorben: Afer wurde 32 Jahre alt

Erdferkel sind in ganz Afrika südlich der Sahara verbreitet. Dort gelten sie als beliebte Nahrungsressource und werden ständig bejagt. © Zoo Colchester

Erdferkel werden normalerweise bis zu 25 Jahre alt. Afer erreichte hingegen ein stolzes Alter von 32 Jahren.

Das vierbeinige Tier, das am 7. Mai 1991 im Royal Burgers Zoo in den Niederlanden geboren wurde, kam 2017 in die Grafschaft Essex.

Im Rahmen eines europäischen Zuchtprogramms zeugte das Säugetier fünf Nachkommen - drei davon im Zoo von Colchester.

Wie die BBC berichtet, war Afer in den letzten Wochen kaum noch aktiv. Seine Pfleger machten sich zunehmend Sorgen und riefen einen Tierarzt.

Nach einer ausgiebigen Untersuchung samt Bluttest war klar, dass es um das Wohlbefinden des Erdferkels nicht mehr gut stand.

Um dem Tier schlimme Schmerzen zu ersparen, wurde es am 8. Juni eingeschläfert. Der Tierpark bestätigte den Tod auf seiner Website.

In der traurigen Nachricht heißt es: "Afer hatte eine wunderbare Persönlichkeit, er ist uns allen ans Herz gewachsen. Wir und die vielen Besucher, die ihn geliebt haben, werden ihn sehr vermissen."