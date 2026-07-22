Python-Alarm: Frau findet exotische Schlangenhaut, Polizei warnt Bevölkerung

Main-Kinzig-Kreis/Brachttal - Schlängelt sich eine Königspython frei durch das südosthessische Brachttal? Eine Frau fand am Dienstag auf ihrem Grundstück im Ortsteil Hellstein eine große Schlangenhaut und alarmierte die Polizei .

Polizei-Einsatz in Brachttal-Hellstein: Offenbar kriecht eine Königspython frei durch den Ortsteil. (Symbolbild) © Christian Müller/dpa

Die Zeugin hatte die exotisch anmutende Haut am Nachmittag auf einem Holzstapel gefunden, wie das Polizeipräsidium Südosthessen am Mittwoch mitteilte.

Eine Streifenwagenbesatzung war rasch vor Ort. Den Beamten kam die Haut "aufgrund der Größe und der auffälligen Musterung" ebenfalls verdächtig vor. Sie kamen daher zu der "Annahme, dass diese nicht von einer heimischen Schlangenart stammen könnte", wie ein Sprecher erklärte.

Bei ihren Nachforschungen stießen die Beamten dann auf einen Nachbarn der Frau. Dieser gab entsprechend an, dass er inzwischen bereits seit rund einem Monat eine Königspython vermisse.

Der Mann erklärte, "dass die Schlange aus ihrem Terrarium entkommen und anschließend durch ein geöffnetes Badezimmer-Fenster ins Freie gelangt sei", hieß es weiter.

Die Polizisten suchten in der Folge die nähere Umgebung nach dem Reptil ab, jedoch ohne Erfolg.