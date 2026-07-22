Wer tut so etwas? Schwanenküken herzlos mitten auf Straße ausgesetzt

Torgau - Tierschützer erleben oft schlimme Sachen und doch sind sie immer wieder fassungslos, wozu manche Menschen fähig sind. Auch ein Fall aus dem sächsischen Torgau macht sprachlos: Ein Schwanenküken wurde auf einer Straße einfach sich selbst überlassen.

Das Entenküken wird nun aufgepäppelt. © Screenshot/Instagram/tierhilfetorgau

Die Verantwortlichen der Tierhilfe Torgau berichteten am Dienstag in den Sozialen Netzwerken über den unerwarteten tierischen Einsatz.

Demnach haben am Montag plötzlich eine Nachbarin und eine weitere Frau vor ihrer Tür gestanden, samt dem Schwanenbaby, das zuvor von ihrer Freundin von einer Straße im Ortsteil Repitz aufgelesen worden war.

Sie hatte vorher aber Unglaubliches beobachtet: Eine Person soll an einem Auto das Küken einfach so auf die Straße gesetzt haben.

"Der junge Schwan lief daraufhin orientierungslos umher und setzte sich schließlich mitten auf die Fahrbahn", gaben die Tierschützer das Erlebnis der Frau wieder.

Diese zögerte glücklicherweise keine Sekunde, nahm sich dem hilflosen Vogel an und brachte ihn in Sicherheit, bevor er beispielsweise von einem Auto angefahren und verletzt werden konnte.