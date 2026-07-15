Fehlalarm! Foto von giftiger Schlange mit KI erstellt, 14-Jähriger löst Großeinsatz aus

Halstenbek - Kurioser Fall in Schleswig-Holstein : Am Mittwochmorgen wurde zunächst davon ausgegangen, dass ganz in der Nähe einer Baumschule in Halstenbek (Kreis Pinneberg) eine giftige Schlange gesichtet wurde. Am Nachmittag entpuppte sich der Fall allerdings als Scherz eines 14-Jährigen!

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war vor Ort und sucht nach der vermeintlichen Schlange. © NEWS5 / Fabian Höfig

Wie ein Polizeisprecher auf erneute Nachfrage von TAG24 bestätigte, hatte der Jugendliche ein Foto der vermeintlich giftigen Schlange per KI generiert.

Dieses sendete er an seinen Vater, um sich einen Spaß zu erlauben. Doch der schien von dem Anblick gar nicht begeistert, weshalb kurze Zeit später die Polizei über die angeblich schockierende Entdeckung informiert wurde.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften rückte aus und suchte nach dem giftigen Tier - aus gegebenem Anlass jedoch ohne Erfolg.

Ein strafbares Handeln seitens des 14-Jährigen liege nach Einordnung der Staatsanwaltschaft nicht vor. Allerdings werden nun Regressansprüche geprüft.

Am Morgen bestätigte ein Polizeisprecher auf Nachfrage von TAG24 zunächst, dass ein Passant das Tier in der Straße Am Redder gegen 9.15 Uhr entdeckt hatte. Dabei sollte es sich offenbar um eine giftige Kobra handeln.