Fehlalarm! Foto von giftiger Schlange mit KI erstellt, 14-Jähriger löst Großeinsatz aus
Halstenbek - Kurioser Fall in Schleswig-Holstein: Am Mittwochmorgen wurde zunächst davon ausgegangen, dass ganz in der Nähe einer Baumschule in Halstenbek (Kreis Pinneberg) eine giftige Schlange gesichtet wurde. Am Nachmittag entpuppte sich der Fall allerdings als Scherz eines 14-Jährigen!
Wie ein Polizeisprecher auf erneute Nachfrage von TAG24 bestätigte, hatte der Jugendliche ein Foto der vermeintlich giftigen Schlange per KI generiert.
Dieses sendete er an seinen Vater, um sich einen Spaß zu erlauben. Doch der schien von dem Anblick gar nicht begeistert, weshalb kurze Zeit später die Polizei über die angeblich schockierende Entdeckung informiert wurde.
Ein Großaufgebot an Einsatzkräften rückte aus und suchte nach dem giftigen Tier - aus gegebenem Anlass jedoch ohne Erfolg.
Ein strafbares Handeln seitens des 14-Jährigen liege nach Einordnung der Staatsanwaltschaft nicht vor. Allerdings werden nun Regressansprüche geprüft.
Am Morgen bestätigte ein Polizeisprecher auf Nachfrage von TAG24 zunächst, dass ein Passant das Tier in der Straße Am Redder gegen 9.15 Uhr entdeckt hatte. Dabei sollte es sich offenbar um eine giftige Kobra handeln.
Gesichtete Schlange in Halstenbek entpuppt sich als Fehlalarm
Gegen 11.50 Uhr wurde zudem eine offizielle Warnung über die Katastrophen-App NINA herausgegeben. "Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese giftig ist", hieß es in Bezug auf die vermeintlich gesichtete Schlange. Personen sollten das Gebiet meiden. Nachdem sich der Verdacht nicht bestätigte, konnte diese Warnung wieder aufgehoben werden.
Ein Reporter vor Ort berichtete, dass auch die sich ganz in der Nähe befindliche Baumschule aus Sicherheitsgründen evakuiert wurde. Auch Einsatzkräfte der Feuerwehr waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Zudem wurden Drohnen eingesetzt, um nach dem vermeintlichen Tier zu suchen. Ein Schlangenexperte aus Hamburg wurde ebenfalls alarmiert.
Gegen 13.20 Uhr konnte der Einsatz schließlich beendet werden, nachdem sich die Situation als Fehlalarm entpuppte.
Erstmeldung um 12.23 Uhr, aktualisiert um 14.57 Uhr.
Titelfoto: NEWS5 / Fabian Höfig