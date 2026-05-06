Elefant dreht bei Tempel-Fest durch, tötet Mann und zerstört Autos

Angamaly - Schock auf einem Tempel-Fest in Indien : Während der Feierlichkeiten dreht plötzlich einer der in Gefangenschaft lebenden Elefanten durch und tötet einen Mann (†40).

Ein Elefant rastete bei einem Fest in einem Tempel in Indien völlig aus und richtete Chaos an. © Screenshot/X/@DemonsTube

Am vergangenen Freitag war der Elefantenbulle namens Mayyanad Parthasarathy zum Kidangoor Mahavishnu Tempel im indischen Angamaly gebracht worden, wo er im Rahmen einer Festlichkeit gesegnet werden sollte. Doch der andächtige Moment endete in einer Tragödie.

Als man den Dickhäuter, der in Ketten lag, tränken wollte, rastete dieser völlig aus und griff einen 40-jährigen Lasterfahrer an. Der Elefant hob den Mann laut Need to Know in die Luft, durchbohrte ihn mit seinen Stoßzähnen und trampelte mehrfach auf ihm herum. Das Opfer verstarb noch am Unglücksort.

Auch der Pfleger des großen Tieres wurde bei dem Versuch, dem 40-Jährigen zu helfen, derart schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Nach der Attacke auf die beiden Männer randalierte der Dickhäuter fast zwei Stunden lang völlig außer sich auf dem Tempelgelände und in den umliegenden Straßen. Dabei richtete er ein großes Chaos an.