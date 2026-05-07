Tumor an der Pfote: Tigerin "Indira" ist tot

Gotha - Nach gerade einem Jahr im Tierpark Gotha ist die alte Bengal-Hybrid-Tigerin "Indira" gestorben.

Tigerin "Indira" wurde eingeschläfert. © KulTourStadt Gotha GmbH/dpa

Das Tier habe einen Tumor an der Vorderpfote entwickelt, teilte die für den Tierpark zuständige Gesellschaft Kultourstadt Gotha mit. Trotz tierärztlicher Hilfe habe sich das Fortschreiten der Erkrankung nicht aufhalten lassen. Um der 16 Jahre alten und damit schon betagten Tigerin weiteres Leid zu ersparen, sei sie eingeschläfert worden.

"Das ist ein schlimmer Schlag. Vor allem die Tierparkleiterin Angelika Wimmer ist betroffen", sagte Kultourstadt-Sprecherin Mandy Wettstein. Wimmer habe sich von Anfang an um das Tier gekümmert. "Die Tigerin hat auch auf sie reagiert und kam immer gleich angelaufen, wenn Frau Wimmer dabei war."

"Indira" kam demnach im Mai vergangenen Jahres aus dem Filmpark Eschede nach Gotha. Von Anfang an sei geplant gewesen, dass die bereits an Menschen gewöhnte Tigerin in Gotha ihren Lebensabend verbringt. Die Anlage, in der die Tigerin bis zum Schluss lebte, sei für sie individuell angepasst worden.