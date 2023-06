Flughörnchen inszeniert seinen Tod: Urkomisches Video geht viral

Netzfund - Tiere sorgen immer wieder für Überraschungen, die uns zum Lachen bringen. Doch was ein Flughörnchen jetzt gemacht hat, übertrifft vieles, was wir bislang gesehen haben.

Die Aufnahme zeigt ein einzigartiges Flughörnchen mit erstaunlichem schauspielerischem Talent. © Montage: Screenshot Twitter/@kkMrRay (2)

In einem offenbar aus Thailand stammenden Video zeigt das schlaue Tier eine filmreife Leistung - und lässt es dabei an Dramatik nur so triefen.

Das putzige Wesen huscht zunächst zügig durch die Küche und wird dabei auf einen Besen aufmerksam, den es umstößt. Jetzt wird der Gegenstand interessant. Das Gleithörnchen wirft hin und wieder einen Blick darauf und scheint abzuwarten, wie die Menschen reagieren, die währenddessen im Hintergrund zu hören sind.

Sekunden später tappst das vom Feger faszinierte Hörnchen zum Besen und lässt sich auf den Boden fallen, während es den Griff umklammert. Es schlägt einen Purzelbaum und bleibt unter dem Griff, der auf seinem Bauch liegt, liegen.

Als nächstes bewegt der kleine Nager den Besenstil mehrere Male geschickt mit seinen Pfötchen, bis er an einem Hals liegen bleibt. Das Gleithörnchen streckt seine vier Pfoten zur Seite und nun sieht es aus, als würde es seinen Tod vortäuschen.

Die dramatische Szene dauert mehrere Sekunden, in denen das Tier seinen Körper unter dem "Tatwerkzeug" mehrere Male korrigiert, was unfassbar lustig aussieht.