Flugversuch scheitert: Junger Storch landet im Wallgraben und muss nach Absturz gerettet werden

Heldrungen - In Heldrungen (Kyffhäuserkreis) wurde am Wochenende ein Storch nach einem missglückten Flugversuch gerettet.

Der Jungstorch konnte nach seinem missglückten Flugversuch gerettet werden. © Screenshot/Facebook/Physiotherapie Nickmann

Wie die Physiotherapie Nickmann auf Facebook erklärte, war einer ihrer Jungstörche bei einem Flugversuch abgestürzt und im Wallgraben der ortsansässigen Wasserburg gelandet.

Da er sich nicht mehr aus eigener Kraft retten konnte, musste das Tier mit einem Boot aus dem Teich geholt werden.

Der Storch wurde anschließend an den Umwelt- und Naturschutzverband NABU übergeben.

Aktuell befindet sich der Vogel in einem Vogelgehege bei Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis).

Dort soll das Tier in den kommenden Tagen versorgt und untersucht werden, um sicherzustellen, dass es bei der Landung nicht verletzt wurde. Wenn sich der Storch erholt hat, soll er anschließend ausgewildert werden.