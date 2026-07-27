Schon wieder Wal vor Wismar aufgetaucht! Tier im Hafen gesehen

Wismar - Erneut ein Ozeanriese in Sicht: Im Hafen von Wismar ( Mecklenburg-Vorpommern ) ist schon wieder ein Wal aufgetaucht.

Bereits im April hatte sich ein Wal in den Hafen von Wismar verirrt. (Archivbild) © Philip Dulian/dpa

"Das Tier wurde der Wasserschutzpolizeiinspektion Wismar gegen 9 Uhr durch das Hafenamt Wismar gemeldet und wird seitdem beobachtet", teilte das Schweriner Umweltministerium mit.

Um welche Walart es sich handelt, könne bislang nicht abschließend gesagt werden. Auch die Größe lasse sich bislang nur schätzen. "Nach ersten Beobachtungen ist der Wal etwa acht Meter lang."