Schon wieder Wal vor Wismar aufgetaucht! Tier im Hafen gesehen
Von Christopher Hirsch
Wismar - Erneut ein Ozeanriese in Sicht: Im Hafen von Wismar (Mecklenburg-Vorpommern) ist schon wieder ein Wal aufgetaucht.
"Das Tier wurde der Wasserschutzpolizeiinspektion Wismar gegen 9 Uhr durch das Hafenamt Wismar gemeldet und wird seitdem beobachtet", teilte das Schweriner Umweltministerium mit.
Um welche Walart es sich handelt, könne bislang nicht abschließend gesagt werden. Auch die Größe lasse sich bislang nur schätzen. "Nach ersten Beobachtungen ist der Wal etwa acht Meter lang."
Der später als "Timmy" bekannt gewordene Buckelwal war Anfang März im Hafen von Wismar aufgetaucht. Seine anschließenden Irrwege und die aufwendige Bergung hatten international Aufsehen erregt.
Zuletzt war erneut ein Wal an der deutschen Ostseeküste gesichtet worden.
Titelfoto: Philip Dulian/dpa