Schon wieder Wal vor Wismar aufgetaucht! Tier im Hafen gesehen

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Erneut sorgt ein Wal im Hafen von Wismar für Aufmerksamkeit. Bereits Anfang März war hier ein großer Wal aufgetaucht.

Von Christopher Hirsch

Wismar - Erneut ein Ozeanriese in Sicht: Im Hafen von Wismar (Mecklenburg-Vorpommern) ist schon wieder ein Wal aufgetaucht.

Bereits im April hatte sich ein Wal in den Hafen von Wismar verirrt. (Archivbild)
Bereits im April hatte sich ein Wal in den Hafen von Wismar verirrt. (Archivbild)  © Philip Dulian/dpa

"Das Tier wurde der Wasserschutzpolizeiinspektion Wismar gegen 9 Uhr durch das Hafenamt Wismar gemeldet und wird seitdem beobachtet", teilte das Schweriner Umweltministerium mit.

Um welche Walart es sich handelt, könne bislang nicht abschließend gesagt werden. Auch die Größe lasse sich bislang nur schätzen. "Nach ersten Beobachtungen ist der Wal etwa acht Meter lang."

Der später als "Timmy" bekannt gewordene Buckelwal war Anfang März im Hafen von Wismar aufgetaucht. Seine anschließenden Irrwege und die aufwendige Bergung hatten international Aufsehen erregt.

Zuletzt war erneut ein Wal an der deutschen Ostseeküste gesichtet worden.

Titelfoto: Philip Dulian/dpa

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