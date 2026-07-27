Baustopp nach Tierquälerei: Firma sperrt Tauben-Küken unter Solarpaneelen ein

882 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Eine Firma hat bei Arbeiten an Solarpaneelen offenbar zahlreiche Tauben-Küken eingesperrt, was zum qualvollen Tod durch Verhungern und Verdursten führen kann.

Von Johanna Baumann

Hechingen - Ein Vorfall in Hechingen (Zollernalbkreis) sorgt derzeit für Entsetzen bei Tierschützern. Eine Firma hat bei Arbeiten an Solarpaneelen offenbar zahlreiche Tauben-Küken eingesperrt.

Einige Tiere waren stark dehydriert.
Einige Tiere waren stark dehydriert.  © Bildmontage: Stadttauben Hechingen e.V.s Beitrag

Der Verein Stadttauben Hechingen schlug nach einem Hinweis Alarm und leitete die Rettungsaktion ein. "Zutiefst erschüttert sind wir über das skrupellose Vorgehen einer Firma, die Solarpaneele verschließt, in dem Wissen, dass etliche Küken unter den Paneelen nicht mehr von ihren Eltern versorgt werden können und elendig verdursten und verhungern", teilte der Verein über Facebook mit.

In enger Abstimmung mit dem zuständigen Veterinäramt und in Begleitung der Polizei rückten die Tierschützer an.

Die Helfer konnten einige der bereits dehydrierten Küken am Rand der Solarpaneele sofort sichern und retten.

Mutter fotografiert Kinder bei Spaziergang: Als sie das Bild später ansieht, durchfährt sie der Schock
Tiere Mutter fotografiert Kinder bei Spaziergang: Als sie das Bild später ansieht, durchfährt sie der Schock

An tiefer liegende Nester gelangten die Retter jedoch nicht direkt heran. Um das Überleben der verbleibenden Küken zu sichern, wurden stattdessen gezielt Öffnungen geschaffen, durch die die Elterntiere nun wieder zu ihrem Nachwuchs gelangen und diesen versorgen können.

Der Verein hat Anzeige erstattet, zudem wurde ein Baustopp verhängt. Die Verantwortlichen der Firma müssen nun mit rechtlichen Konsequenzen rechnen.

Die Polizei rückte zur Unterstützung der Rettungsaktion an.
Die Polizei rückte zur Unterstützung der Rettungsaktion an.  © Stadttauben Hechingen e.V.s Beitrag
Die Elterntiere waren von ihren Küken abgeschnitten und konnten diese nicht mehr versorgen.
Die Elterntiere waren von ihren Küken abgeschnitten und konnten diese nicht mehr versorgen.  © Stadttauben Hechingen e.V.s Beitrag

Die Tierschützer betonten, dass ein solches Vorgehen einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz darstellt. Den Verursachern drohen demnach empfindliche Strafen von bis zu drei Jahren Haft.

Titelfoto: Bildmontage: Stadttauben Hechingen e.V.s Beitrag

Mehr zum Thema Tiere: