Baustopp nach Tierquälerei: Firma sperrt Tauben-Küken unter Solarpaneelen ein

Hechingen - Ein Vorfall in Hechingen (Zollernalbkreis) sorgt derzeit für Entsetzen bei Tierschützern. Eine Firma hat bei Arbeiten an Solarpaneelen offenbar zahlreiche Tauben-Küken eingesperrt.

Einige Tiere waren stark dehydriert. © Bildmontage: Stadttauben Hechingen e.V.s Beitrag

Der Verein Stadttauben Hechingen schlug nach einem Hinweis Alarm und leitete die Rettungsaktion ein. "Zutiefst erschüttert sind wir über das skrupellose Vorgehen einer Firma, die Solarpaneele verschließt, in dem Wissen, dass etliche Küken unter den Paneelen nicht mehr von ihren Eltern versorgt werden können und elendig verdursten und verhungern", teilte der Verein über Facebook mit.

In enger Abstimmung mit dem zuständigen Veterinäramt und in Begleitung der Polizei rückten die Tierschützer an.

Die Helfer konnten einige der bereits dehydrierten Küken am Rand der Solarpaneele sofort sichern und retten.

An tiefer liegende Nester gelangten die Retter jedoch nicht direkt heran. Um das Überleben der verbleibenden Küken zu sichern, wurden stattdessen gezielt Öffnungen geschaffen, durch die die Elterntiere nun wieder zu ihrem Nachwuchs gelangen und diesen versorgen können.

Der Verein hat Anzeige erstattet, zudem wurde ein Baustopp verhängt. Die Verantwortlichen der Firma müssen nun mit rechtlichen Konsequenzen rechnen.