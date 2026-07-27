Frau hört seltsame Geräusche vom Dachboden: Was sich dort versteckt, überrascht selbst Experten

Scottsdale (Arizona/USA) - Kratzen, Knurren und laute Geräusche vom Dachboden beunruhigten eine Hausbesitzerin aus dem US-Bundesstaat Arizona mehrere Tage lang. Weil die Geräusche nicht nach Mäusen oder anderen kleinen Tieren klangen, entschied sie sich schließlich, Critter Evictors - eine auf Wildtiere spezialisierte Firma - zu rufen. Was die Experten dort entdeckten, erleben selbst sie nicht alle Tage.

Bei der Untersuchung des Dachbodens machten die Experten eine ungewöhnliche Entdeckung. © Montage: Screenshot/Instagram/critterevictors

Auf dem Dachboden hatte sich eine Luchsmutter mit ihren Jungtieren eingenistet. Das Tier hatte den Bereich als Unterschlupf genutzt und zog dort seinen Nachwuchs groß.

"Ich war völlig geschockt", sagte die Hausbesitzerin gegenüber People. Zwar habe sie gewusst, dass Luchse in der Nachbarschaft vorkommen, doch damit gerechnet, dass eines der Tiere auf ihrem Dachboden lebt, habe sie nicht.

"Auch wenn so etwas nicht alltäglich ist, beheimatet Arizona eine große Vielfalt an Wildtieren, daher sind wir stets auf ungewöhnliche Situationen vorbereitet", erklärt Verner Swenson, Inhaber von Critter Evictors.

Luchse in Wohngebieten seien in Arizona zwar keine Seltenheit, eine Luchsmutter mit Jungtieren auf einem Dachboden komme jedoch nur sehr selten vor.