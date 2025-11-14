Fotografin will Orcas fotografieren, dann wird sie plötzlich zur Lebensretterin

Seattle (Washington/USA) - Was für ein Moment auf offener See! Eine Wildlife-Fotografin wollte eigentlich nur ein paar ruhige Stunden auf dem Wasser verbringen - und fand sich plötzlich mitten in einer Jagdmission von ein paar Orcas wieder.

Ohne die Hilfe der Fotografin wäre die kleine Robbe zu Orcafutter geworden. (Symbolfoto) © Robyn Beck / AFP

Charvet Drucker war mit einem kleinen Mietboot auf der Salischen See - nordwestlich von Seattle im US-Bundesstaat Washington - unterwegs, wie AP News berichtet.

Dann tauchten sie auf: mindestens acht Orcas, eng zusammen, mit klarer Mission. Ihre Bewegungen und kräftigen Schwanzschläge deuteten darauf hin, dass sie gerade bei der Jagd waren.

Drucker zückte ihre Kamera. Und tatsächlich: Zwischen den schwarzen Rückenflossen kämpfte eine kleine Robbe ums Überleben. Ein Foto zeigt, wie sie durch die Luft fliegt, von den Wellen und den Orcas hochgeschleudert.

Als die Maschinen des Bootes - wie vorgeschrieben - gestoppt wurden, kam der flüchtende Seehund näher.

Sekunden später kletterte er völlig erschöpft auf die hintere Badeplattform des Boots - ein letzter Rettungsanker im tobenden Ozean.