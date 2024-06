Frau fallen die Augen aus dem Kopf, als sie in ihren Garten schaut

Kanada - Klar, die ein oder andere Katze und vielleicht mal einen Hasen oder gar einen Waschbären haben wohl schon viele in ihrem Garten gesehen, aber was ist mit Füchsen - und dann gleich noch mit mehreren Großfamilien? Eine Frau aus Kanada staunte jedenfalls nicht schlecht, als sie eine Gruppe der Raubtiere auf ihrem Grundstück entdeckte.

Leanne Purdy Van Bergen ist von ihren tierischen Gästen begeistert. © Montage: Facebook / Leanne Purdy Van Bergen

Doch was sich in dem Garten von Leanne Purdy Van Bergen abspielt, sieht alles andere als gefährlich aus! Die Kanadierin hat gleich zwei süße Fuchsfamilien bei sich zu Gast, wie sie stolz auf ihrer Facebook-Seite zeigt.

Im vergangenen Jahr bemerkte Leanne, dass sich eine Fuchsmama samt ihrer fünf Welpen in ihrem Garten eingenistet hatte. Doch in diesem Jahr ist der Anblick sogar noch niedlicher!

"Jemand hat mir gesagt, dass sie im nächsten Jahr wiederkommen, also habe ich immer nach ihnen Ausschau gehalten. Ich war so aufgeregt, als sie zurückkamen. Das hat doppelt so viel Spaß gemacht", sagt sie im Gespräch mit dem Tier-Portal The Dodo. Denn in diesem Mai hatte die bereits bekannte Fuchsmama noch eine "Freundin" mitgebracht.



Leanne habe bereits zehn Babys gezählt, doch es könnten sogar noch mehr sein.