Frau flieht aus Schlafzimmer: Der tödliche Grund lauert im Bett!

Newtown (Australien) - Was für ein Albtraum! Im australischen Newton schaute eine Frau in dieser Woche gerade aus ihrem Bett, als sie auf dem Schlafzimmerboden eine Schlange entdeckte. Zum Glück konnte sich die Australierin ins Nebenzimmer retten, rief kurz darauf einen Schlangenfänger zu Hilfe. Gunter Glaser von den "Darling Downs Snake Catchers" fand das Tier schließlich unter der Bettdecke der Bewohnerin.

"Ich sah [ die Schlange ] in der Ecke des Schlafzimmers, dann war sie verschwunden. Also habe ich erst das Zimmer und dann das Bett durchsucht", erklärte der Profi.

Klein, aber potenziell tödlich: die Östliche Braunschlange. © Facebook/Screenshot/Darling Downs Snake Catchers 24/7

Östliche Braunschlangen kommen in Ost- und Südaustralien vor. Die gefährlichen Tiere sind für mehr Todesfälle durch Schlangenbisse verantwortlich als jede andere Schlangenart in Down Under. Laut der "Australian Venom Research Unit" der Universität Melbourne sind Östliche Braunschlangen die zweitgiftigsten der Welt.

So klein wie im vorgestellten Fall sind die Reptilien übrigens in der Regel nicht. Es handelte sich dabei nämlich um ein Jungtier. Dennoch warnte Glaser ausdrücklich auch vor diesem kleinen Exemplar: "Ihr Gift ist stark genug, um einen Erwachsenen zu töten". "Es wird giftiger, je älter die Schlange wird."

Gut, dass der Fachmann diese Gefahr rechtzeitig bannen konnte.