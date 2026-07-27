27.07.2026 11:31 Mutter fotografiert Kinder bei Spaziergang: Als sie das Bild später ansieht, durchfährt sie der Schock

Ein Bild aus Australien zeigt, wie schnell man eine tödliche Gefahr übersehen kann.

Von Anne-Sophie Mielke

Victoria (Australien) - Die ausgelassene Stimmung nach einem Spaziergang mit ihren Kindern nahm für eine Mutter aus Australien eine erschreckende Wendung, als sie auf den Fotos sah, dass sich ihre Kleinen nur Zentimeter weit von einer tödlichen Gefahr befunden hatten.

Die Idylle täuscht: Auf diesem Schnappschuss eines Spazierganges mit Kindern lauert eine tödliche Gefahr. © Bildmontage/Screenshot/Facebook/Snake Catcher Victoria Australia Die Fotos, die dem Schlangenfänger Barry Goldsmith zugeschickt wurden, zeigen eigentlich eine idyllische Stimmung: Inmitten eines Waldes schlendern zwei kleine Kinder Hand in Hand im herrlichsten Sonnenschein einen Sandweg entlang. Als ihre Mutter, Australierin Alanna, die entstandenen Schnappschüsse im Nachhinein betrachtete, wurde ihr plötzlich klar, dass sie zum Zeitpunkt der Aufnahmen ein schockierendes Detail übersehen hatte. Eine Schlange war in jenem Moment ganz nah an den beiden ahnungslosen Kindern über den Weg gekrochen. Die Östliche Braunschlange hatte sich direkt am Fuß von Alannas Sohn befunden und hätte problemlos angreifen können. Tiere Gibt es wieder Hoffnung? Buckelwal "Hartwin" offenbar erneut gesichtet Die Folgen wären fatal gewesen: Das Gift dieser Reptilienart gehört zu den stärksten aller Landschlagen. Es kann zu fortschreitender Lähmung, inneren Blutungen sowie Nierenschäden und gar einem Herzstillstand führen.

Ahnungslose Mutter fotografiert Kinder neben tödlicher Gefahr