Frau ist kurz davor, in den Pool zu springen, doch dann bekommt sie einen Schock

Pinellas County (USA) - Überraschungsbesuch: Eine Anwohnerin in Pinellas County (Florida, USA ) wollte gerade in ihr heimisches Schwimmbecken steigen, um sich bei den hohen Temperaturen ein wenig Abkühlung zu verschaffen. Glücklicherweise schaute die US-Amerikanerin noch mal genau hin.

Jetzt muss sich das Reptil einen neuen Ort suchen, an dem es sich entspannen kann.

Da die Hobbyschwimmerin ihren Pool jedoch nur äußerst ungern mit einem schuppigen Tier teilte, mussten die Polizeibeamten - in Rücksprache mit Tierschützern - das kleine Krokodil wieder aus dem Wasser herausbefördern.

Laut den Ordnungshütern ist so ein Einsatz in Florida nichts Ungewöhnliches: "Bevor man in den Pool geht, macht man den Gator-Check. Es ist ein Teil des Lebens."