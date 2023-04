Frau sieht Alligator auf Straße: Als sie bemerkt, wer dem Tier folgt, hält sie den Atem an

Dann sei plötzlich ein Rotluchs aus dem Gebüsch gesprungen. "Ich hielt den Atem an und sagte: 'Das gibt's doch nicht!'", so die Amerikanerin gegenüber dem US-Magazin.

"Ich saß in meinem Auto ohne meine 'richtige' Kamera, etwa eine Meile südlich von unserem Haus in Bartow, Florida. Ich sah den Alligator die Straße überqueren und dachte, ich mache schnell ein Foto, um es zum Spaß auf Facebook zu posten", erklärte Terry im Gespräch mit Newsweek .

Cathy Terry war begeistert: Ein Rotluchs hatte sich an das Reptil geheftet. © Facebook/Screenshot/Cathy Terry

Die Begeisterung von Cathy Terry war also durchaus berechtigt. Das zeigen auch die Zugriffszahlen auf ihren Facebook-Post. Mehr als 80.000 Menschen konnten sich seit Ende März für die Geschichte begeistern. "Das ist eines der erstaunlichsten Dinge, die ich je gesehen habe!", schrieb Terry unter anderem dazu.

Rotluchse sind etwa doppelt so groß wie gewöhnliche Hauskatzen. Sie gelten als wenig wählerische Fleischfresser. In der Regel stehen Kaninchen und Nagetiere auf ihrem Speiseplan. Auch größere Tiere wie Rehe können sie zu ihrer Beute machen.

Hätte der Rotluchs den Alligator erbeutet, wäre nur eines der rund 1,3 Millionen in Florida lebenden Exemplare gestorben. Doch laut Terry soll es nie so weit gekommen sein. "Der Rotluchs hat schließlich aufgegeben. Es war Wahnsinn!", so die begeisterte "Zuschauerin" in ihrem Facebook-Posting.

Diesen Tag wird sie wohl nie wieder vergessen.