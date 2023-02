Frau wird nachts von Krach geweckt: Als sie das Licht anschaltet, merkt sie, dass der Täter noch im Raum ist

Santa Cruz (Kalifornien) - Es klirrte, es krachte, es rumpelte: Mitten in der Nacht wurde eine Frau aus Santa Cruz unsanft geweckt. Gegen 2.30 Uhr schaltete die Kalifornierin erschrocken das Licht an. Dann sah sie, dass alles kreuz und quer verstreut lag. Plötzlich entdeckte sie einen der Täter, der ihr direkt in die Augen blickte.